وقف فوري لإطلاق النار في غزة ودولة فلسطينية.. تفاصيل من "مكالمة بوتين-عباس"

وشدّد كذلك على أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزّأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه"، مؤكّدًا "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلّي عنه، وهو مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليها".