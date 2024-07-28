وزير خارجية لبنان: أي اعتداء علينا سيتحول لحرب إقليمية

لوح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الأحد، بأن أي حرب على بلاده ستتحول إلى حرب إقليمية.
وقال "بو حبيب": إن "الحرب ستكون مدمرة للجميع، وليس فقط للبنان، كما يعتقد البعض"، حسبما صرح لـ"سكاي نيوز عربية.
وأضاف وزير خارجية لبنان: "إسرائيل تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس".
وتابع: "يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".
وقال: "نجري اتصالات واسعة لمنع التصعيد. وحكومة لبنان تدعو دائمًا إلى ضبط النفس"، في إشارة إلى المخاوف من اتساع رقعة الصراع وقوته.
كما قال "بو حبيب"، إن "أي حرب على لبنان ستتحول لحرب إقليمية وإسرائيل ستتعرض لخسائر. يكفينا خرابًا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعًا"، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع حزب الله "وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم".
يأتي حديث "بو حبيب" في ظل تصاعد التوتر في أعقاب هجوم مساء السبت، أسفر عن مقتل 12 شخصًا في مجدل شمس بالجولان المحتل.
واتهمت إسرائيل، "حزب الله" بالمسؤولية عن القصف، في حين رد الحزب اللبناني، قائلًا في بيان: إنه "ينفي نفيًا قاطعًا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس وأنه لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".