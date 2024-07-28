وزير خارجية لبنان: أي اعتداء علينا سيتحول لحرب إقليمية

واتهمت إسرائيل، "حزب الله" بالمسؤولية عن القصف، في حين رد الحزب اللبناني، قائلًا في بيان: إنه "ينفي نفيًا قاطعًا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس وأنه لا علاقة له بالحادث على الإطلاق".