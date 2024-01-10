"التحالف الدولي" يحبط هجوم مُسيَّرات على قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة تعرَّض الجيش الأمريكي بالفعل لنحو 130 هجومًا في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة الملغمة؛ إذ أعلن سابقًا المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن المنشآت الأمريكية تعرضت لـ 127 هجومًا منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق، و75 في سوريا.