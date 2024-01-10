"التحالف الدولي" يحبط هجوم مُسيَّرات على قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرات مُسيَّرة اليوم الأربعاء فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى.
وفي التفاصيل، أحبط التحالف الدولي هجوم مُسيَّرات على القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل، فيما لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم، وفقًا لـ"العربية نت".
وقالت فصائل عراقية مسلحة في وقت سابق اليوم إنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق ردًّا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وذكرت الفصائل الموالية لإيران، والمنضوية تحت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها استهدفت القاعدة الأمريكية الواقعة قرب مطار أربيل في شمال العراق بالطيران المُسيَّر.
وأضافت في حسابها على تيليغرام بأنها قصفت أيضًا القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز في شمال شرق سوريا برشقة صاروخية.
وعادة ما تستهدف هذه الفصائل قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة تعرَّض الجيش الأمريكي بالفعل لنحو 130 هجومًا في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة الملغمة؛ إذ أعلن سابقًا المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن المنشآت الأمريكية تعرضت لـ 127 هجومًا منذ بدء التصعيد في المنطقة، 52 في العراق، و75 في سوريا.
ودفع ذلك أمريكا إلى الرد عبر ضرب عدد من تلك الفصائل المسلحة في البلدين، كان أهمها الضربة التي استهدفت مقرًّا لحركة النجباء شرق بغداد مطلع يناير (2024).
يُذكر أن الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية، ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.