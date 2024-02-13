الجنائية الدولية "قلقة" إزاء هجوم إسرائيلي محتمل على رفح

وأوضح أن "جميع الحروب لها قواعد، ولا يمكن تفسير القوانين المطبّقة على النزاعات المسلحة على نحوٍ يجعلها جوفاء أو مجردة من المعنى. لقد كانت هذه هي رسالتي الثابتة، بما في ذلك من رام الله العام الماضي. ومنذ ذلك الوقت، لم أشهد أيَّ تغييرٍ ملحوظٍ في سلوك إسرائيل. كما أكّدت مرارًا وتكرارًا، لا ينبغي لأولئك الذين لا يمتثلون للقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لولايته".