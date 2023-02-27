تقرير: الـ500 مليون دولار المتهم حاكم مصرف لبنان باختلاسها موزعة على 12 حسابًا بنكيًا في سويسرا

ووفق موقع SWI swissinfo، وهو خدمة رَقمية دولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، يأتي الحديث عن ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من اتهام السلطات اللبنانية لرياض سلامة، حاكم المصرف المركزي رابط خارجي الذي يشغل منصبه هذا منذ أمد بعيد (كان رئيس مصرف لبنان منذ عام 1993) وشقيقه "رجاء"، وأحد مساعديه بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وذلك بعد تأخير دام عدة أشهر في قضية حظيت بالاهتمام على نطاق واسع.