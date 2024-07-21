الخدمة السرية تعترف برفض طلبات زيادة حماية "ترامب" طيلة عامين

وقال رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني جوجليلمي، في بيان: "في بعض الحالات التي لم يتم فيها توفير وحدات أو موارد متخصصة معينة من الخدمة السرية، قامت الوكالة بإجراء تعديلات لضمان أمن الشخص المحمي. قد يشمل هذا الاستعانة بشركاء الولاية أو المحليين لتوفير وظائف متخصصة أو تحديد بدائل أخرى لتقليل التعرض العام للشخص المحمي".