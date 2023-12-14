الاحتلال يجبر موظفي ومرضى مستشفى كمال عدوان في غزة على إخلائه

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (الخميس)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمهل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع 4 ساعات لإخلائه بدعوى أن حركة "حماس" تستخدمه عسكرياً.
وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على "تليجرام" أن جيش الاحتلال حجز الطواقم الطبية والمرضى في مكان واحد بمستشفى كمال عدوان ويستهدف كل من يتحرك.
وأضاف أن جيش الاحتلال هدد عبر رسالة بإخلاء مستشفى كمال عدوان بدعوى أن حماس تستخدمه عسكرياً.
وبين "البرش" أن جيش الاحتلال اعتقل مدير مركز شهداء جباليا الطبي عقب قصف استهدف المركز الليلة الماضية، وأنه جرت إعادة العمل بالمركز وسط ظروف صعبة وقاسية.