الاحتلال يجبر موظفي ومرضى مستشفى كمال عدوان في غزة على إخلائه

وأوضح مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على "تليجرام" أن جيش الاحتلال حجز الطواقم الطبية والمرضى في مكان واحد بمستشفى كمال عدوان ويستهدف كل من يتحرك.