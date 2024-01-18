أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تبحث التهديدات النووية لبيونغ يانغ

أجرى المبعوثون النوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في سيول، اليوم (الخميس)، وسط علاقات متوترة في شبه الجزيرة الكورية وتنامي العلاقات الروسية الكورية الشمالية.
وأدان المبعوثون النوويون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التجارب الصاروخية النووية المستمرة، التي تجريها كوريا الشمالية وتعاونها العسكري مع روسيا.
واجتمع المبعوث النووي لكوريا الجنوبية كيم غان والأمريكي جونغ باك والياباني هيرويوكي نامازو في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقاً لـ"فرانس برس".
واعتبر جونغ باك، أن التجارب الصاروخية، التي أجرتها كوريا الشمالية "غير قانونية" وأدان إمدادات الأسلحة إلى روسيا.
من جانبه، دعا كيم غان كوريا الشمالية إلى وقف تجاربها للأسلحة النووية.
من ناحيته، قال "نامازو": "إن كوريا الشمالية انتهكت العديد من قرارات الأمم المتحدة بإرسال أسلحة إلى روسيا للمشاركة في حربها ضد أوكرانيا".
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قد أعلن الاثنين الماضي في برلمان بيونغ يانغ أن كوريا الشمالية ستتخلى عن التزامها طويل الأمد بالتوحيد السلمي مع كوريا الجنوبية وأمر بإعادة كتابة دستور كوريا الشمالية لإلغاء فكرة الدولة المشتركة بين البلدين.