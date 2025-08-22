"ترامب" يُشبّه الخلاف الروسي الأوكراني بـ"الزيت والماء".. و"لافروف" يستبعد القمة لغياب جدول الأعمال

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعيه للجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "أشبه بخلط الزيت بالماء"، في إشارة إلى صعوبة التوصل إلى توافق بين الجانبين في ظل الحرب المستمرة بين موسكو وكييف.
وقال ترامب خلال حديثه للصحافيين في واشنطن، الجمعة: "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معًا. لا يتفقان كثيرًا لأسباب جلية".
وحين سُئل عن إمكانية حضوره لقاءً يجمع الطرفين، أجاب باقتضاب: "سنرى".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع شبكة "NBC" الأميركية، أنه لا توجد خطة لعقد لقاء بين الرئيسين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن "جدول أعمال القمة غير جاهز على الإطلاق"، رغم استعداد بوتين للقاء عندما تتوفر الشروط المناسبة.
وأضاف لافروف أن موسكو أبدت مرونة بشأن بعض النقاط التي طرحها ترامب خلال محاولاته لرأب الصدع بين الطرفين.