"ترامب" يُشبّه الخلاف الروسي الأوكراني بـ"الزيت والماء".. و"لافروف" يستبعد القمة لغياب جدول الأعمال

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع شبكة "NBC" الأميركية، أنه لا توجد خطة لعقد لقاء بين الرئيسين في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن "جدول أعمال القمة غير جاهز على الإطلاق"، رغم استعداد بوتين للقاء عندما تتوفر الشروط المناسبة.