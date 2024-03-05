نتنياهو: سنسمح بدخول المصلين للأقصى في أول أسبوع من رمضان.. ثم نُقيِّم الوضع

وفي التفاصيل، أوضح المكتب في بيان أنه خلال الأسبوع الأول من رمضان سيُسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى بأعداد مماثلة لتلك المسموح بها في السنوات الماضية، مضيفًا: "سيحصل تقييم للوضع على صعيدَي الأمن والسلامة" أسبوعًا بأسبوع.