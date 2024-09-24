عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان يرتفع إلى 558 قتيلاً و1835 مصاباً

وتبادل الطرفان إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عام تقريباً، عندما بدأت جماعة "حزب الله" بإطلاق الصواريخ تضامناً مع الفلسطينيين وحليفتها "حماس".