عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان يرتفع إلى 558 قتيلاً و1835 مصاباً
عقد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض؛ مؤتمراً صحفياً، اليوم الثلاثاء، حول مستجدات الأوضاع الصحية في لبنان في ظل الغارات الإسرائيلية.
وأعلن "الأبيض"؛ ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، إلى 558 قتيلاً؛ بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، إضافة إلى 1835 مصاباً.
وقال وزير الصحة اللبناني في مؤتمر صحفي: بعض الجرحى حالتهم مستقرة وغادروا المستشفيات.
وأضاف: هناك خطط للطوارئ دخلت مرحلة التنفيذ من جرّاء هجمات إسرائيل.
وأكّد وزير الصحة اللبناني، أن "هناك 4 مسعفين قُتلوا، وأُصيب 16 بجروح، في وقتٍ تضررت 14 سيارة إسعاف".
وقال الوزير، اليوم، إن القوات الإسرائيلية استهدفت مستشفى بنت جبيل.
من ناحيتها، أعلنت نقابة الأطباء في لبنان أن المستشفيات تطلب دعماً مادياً من الحكومة من جرّاء الحرب.
وقالت نقابة الأطباء في لبنان: إمكاناتنا في لبنان محدودة ونتمنى ألا تطول الحرب.
ويثير تصاعد الهجمات الأخيرة بين "إسرائيل" و"حزب الله" مخاوف من الاتجاه نحو حرب شاملة.
وتبادل الطرفان إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في غزة قبل عام تقريباً، عندما بدأت جماعة "حزب الله" بإطلاق الصواريخ تضامناً مع الفلسطينيين وحليفتها "حماس".