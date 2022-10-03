تهديدات خامنئي تفشل.. محامون وعمال نفط ينضمون للاحتجاجات الطلابية

وتم إعلان أن سبب إضراب هؤلاء العمال هو "عدم دفع رواتبهم لمدة شهرين"، لكنهم في الأيام الأخيرة حذَّروا النظام من أنه إذا لم تنتهِ "الاعتقالات والمذابح والقمع وإيذاء النساء بحجة الحجاب، ولم يوضع حد لقمع المواطنين المحتجين، فإنهم لن يظلوا صامتين، وسيضربون عن العمل تضامنًا مع الشعب"، بحسب الموقع.