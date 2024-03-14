"جاهزون لاعتقالكم".. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا توجه تحذيرًا إلى مرتزقة "إسرائيل" الذين يحملون جنسية بلدها

وسبق أن أعربت حكومة جنوب إفريقيا عن إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الجنود الإسرائيليين، وهم أيضاً مواطنون من جنوب إفريقيا، انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو يفكرون في القيام بذلك، وأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".