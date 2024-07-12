قُتل أحد جنودها في اشتباك.. إسرائيل تستهدف دراجة نارية جنوب لبنان وتوقع جريحًا

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة دراجة ناريّة، اليوم الجمعة، على طريق راشيا الفخار - سوق الخان جنوب لبنان، وسقط جريحٌ ونُقِلَ إلى المستشفى.
وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن أحد جنوده قُتل في اشتباك بشمال إسرائيل بينما يواصل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني تبادل إطلاق النار عبر الحدود.
ولم يحدد الجيش كيف قُتل الرقيب البالغ من العمر 33 عامًا؛ لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيرة، وفق ما نقلت "العربية.نت".
من جهته، أعلن "حزب الله" الخميس أنه استخدم طائرات مسيرة لضرب مقر الفرقة الإسرائيلية المدرعة 146 في كيبوتس كابري.
وأشار بيان إلى أن هذه العملية جاءت رداً على غارات جوية إسرائيلية على مناطق سكنية في جنوب لبنان.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، أصيب مستوطن في منطقة كيبوتس كابري بجروح خطيرة بعد أن أصابته طائرات مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان سقطت داخل إسرائيل الخميس، بينما قال رئيس بلدية للقناة 12 الإسرائيلية إن شخصًا أصيب بجروح خطيرة.
ويتبادل حزب الله وإسرائيل بشكل شبه يومي إطلاق النار منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس العام الماضي.