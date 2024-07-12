قُتل أحد جنودها في اشتباك.. إسرائيل تستهدف دراجة نارية جنوب لبنان وتوقع جريحًا

ولم يحدد الجيش كيف قُتل الرقيب البالغ من العمر 33 عامًا؛ لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إنه قُتل في ضربة بطائرة مسيرة، وفق ما نقلت "العربية.نت".