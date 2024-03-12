"ديكتاتور ليوم واحد".. "ترامب" يكشف عن أول إجراء له حال فوزه بالرئاسة الأمريكية

وسبق لترامب (77 عامًا) أن تَطرق إلى يومه الأول المفترض في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024؛ متعهدًا خلال لقاء تلفزيوني في ديسمبر بألا يتصرف كديكتاتور "سوى في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الجديدة.