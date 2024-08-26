إطلاق نار وحرق مركبات.. مقتل 38 شخصًا في 3 حوادث منفصلة في باكستان

وفي التفاصيل، قال أيوب أتشاكزاي، مسؤول بارز في الشرطة، إن 23 شخصًا قتلوا بالرصاص بعد التعرف عليهم وإخراجهم من حافلات ومركبات وشاحنات في موساخيل، وهي منطقة في إقليم بلوشستان، مشيرًا إلى أن المهاجمين أحرقوا ما لا يقل عن 10 مركبات قبل أن يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.