بيان القمة متعددة الأطراف مع ترامب في نيويورك .. دعوة عاجلة لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة

وقد عُقد الاجتماع بمبادرة من فخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في استضافة الاجتماع فخامة الرئيس ترمب، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بحضور صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، وفخامة السيد برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي السيد مصطفى كمال مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.