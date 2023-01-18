أمريكا أرسلت إلى أوكرانيا ذخيرة كانت مخزنة في "إسرائيل"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أرسلت مخزونًا من الذخيرة التي كانت مخزنة في "إسرائيل"، إلى أوكرانيا؛ لتستخدمها في حربها ضد روسيا، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (الأربعاء).