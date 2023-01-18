أمريكا أرسلت إلى أوكرانيا ذخيرة كانت مخزنة في "إسرائيل"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أرسلت مخزونًا من الذخيرة التي كانت مخزنة في "إسرائيل"، إلى أوكرانيا؛ لتستخدمها في حربها ضد روسيا، بحسب ما أوردت "الحرة"، اليوم (الأربعاء).
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "البنتاجون" يستغل مخزونًا هائلًا، ولكن غير معروف من الذخيرة الأمريكية في "إسرائيل" للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسة لقذائف المدفعية في الحرب مع روسيا.
من جهته، بيّن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء حينئذ يائير لابيد وافق على الإرسال، رغم أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى مثل تلك الموافقة بشكل رسمي.
وطيلة عقود، خزّن "البنتاجون" ذخائر في "إسرائيل"؛ لتُستخدم في إعادة الإمداد الطارئة في حالة الحرب، أو لتسليمها إلى حلفاء آخرين للولايات المتحدة.