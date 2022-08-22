حاكم دبي: تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز تريليون درهم خلال نصف عام فقط

وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليونا و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 في المائة و35 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.