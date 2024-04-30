جيش الاحتلال: منفّذ عملية الطعن في القدس المحتلة سائح تركي وصل أمس

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن منفذ عملية الطعن في القدس المحتلة الذي تم قتله، هو سائح تركي، دون أن تكشف كامل هويته.
وأصيب جندي بجيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بعملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة؛ فيما أصيب المنفذ برصاص قوات الاحتلال.
وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس، بعد طعنه جنديًّا إسرائيليًّا وإصابته بجروح.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن المتحدث باسم شرطة الاحتلال قوله إن حالة الشرطي المصاب بعملية الطعن طفيفة، وتم إطلاق النار على المنفذ.
وشهدت البلدة القديمة بالقدس، عقب عملية الطعن، انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال التي اعتدت على المواطنين.
وقال مصدر رسمي في الشرطة الإسرائيلية: إن منفذ العملية هو الشاب حسن سكالانين 34 عامًا، وهو سائح تركي ووصل بالأمس إلى مدينة القدس.