الدفاع البريطانية: روسيا تُجند رعايا بلدان مجاورة للقتال في أوكرانيا

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي اليوم للغزو الروسي لأوكرانيا، على منصة X"" أنها رصدت إعلانات في أرمينيا وكازاخستان تعرض 495 ألف روبل (5140 دولاراً أميركياً) كدفعة أولى، ومرتبات تبدأ من 190 ألف روبل (1973 دولاراً).