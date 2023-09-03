الدفاع البريطانية: روسيا تُجند رعايا بلدان مجاورة للقتال في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن روسيا بدأت حملة لتجنيد رعايا بلدان مجاورة للقتال في أوكرانيا، وأنها بدأت نشر إعلانات على الإنترنت لهذا الغرض.
وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي اليوم للغزو الروسي لأوكرانيا، على منصة X"" أنها رصدت إعلانات في أرمينيا وكازاخستان تعرض 495 ألف روبل (5140 دولاراً أميركياً) كدفعة أولى، ومرتبات تبدأ من 190 ألف روبل (1973 دولاراً).
وبينت أن روسيا تتصل بمهاجرين من آسيا الوسطى للقتال في أوكرانيا، ووعدت بتسريع إجراءات منح الجنسية ومرتبات تصل إلى 4160 دولاراً.