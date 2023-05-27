"الخارجية الروسية": شحنات الأسلحة التركية لأوكرانيا تتعارض مع دور الوسيط

وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، قد أعلن في وقت سابق في أغسطس من العام 2022، عن خطط لشركة "بايكار" التركية لبدء خطوط إنتاج مسيرات هجومية من طراز "بيرقدار" في أوكرانيا، مصرّحًا أيضا بأنه يمكن إنشاء مصنع لتلك المسيرات في أوكرانيا في عام 2023.