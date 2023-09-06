أمريكا تفرض عقوبات على شقيق قائد "الدعم السريع" بالسودان

وبيّنت أن العقوبات تتضمّن حظر تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات إليه، كما تقضي بتجميد ممتلكات ومصالح عبد الرحيم دقلو، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم.