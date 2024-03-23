"البحرية البريطانية" تؤكّد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة السواحل اليمنية

وأضاف مركز التنسيق، في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلًا بحريًّا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".