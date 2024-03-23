"البحرية البريطانية" تؤكّد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة السواحل اليمنية

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية "UKMTO"، اليوم السبت، تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن على بعد 23 ميلًا شرق مدينة المخا.
وأضاف مركز التنسيق، في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلًا بحريًّا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".
وأشار البيان، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وبحسب المركز: فقد وقع الحادث الساعة "14:35" بتوقيت موسكو؛ حيث تلقت "UKMTO" معلومات بهذا الصدد؛ وفقًا للبيان من طرف ثالث لم تذكره وليس من طاقم السفينة.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وتأتي الحادثة ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون.
وردًّا على تعرض السفن لهجوم من الحوثيين، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين؛ حيث شنّت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.