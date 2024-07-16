بعد استهدافها بزورق مُسيَّر من الحوثيين.. ناقلة تُحقِّق في تسرُّب نفطي محتمل

بعدما تعرَّضت أمس الأول الاثنين لهجوم بزوق مُسيَّر من الحوثيين، تسبب في أضرار طفيفة في بدنها، قال مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن إن الناقلة تشيوس ليون التي ترفع علم ليبيريا تُقيِّم الأضرار، وتُحقِّق في تسرُّب نفطي محتمل.
وتعرضت الناقلة الاثنين الماضي لهجوم بعد سلسلة هجمات، شنتها جماعة الحوثي على الناقلة وسفينة أخرى، كانتا تبحران على بعد نحو 100 ميل بحري شمال غربي مدينة الحديدة الساحلية باليمن.
ونقلت "العربية" عن بيان مركز المعلومات البحرية المشترك: "كانت السفينة تبحر باتجاه الجنوب قبل أن تحول اتجاهها عقب الهجوم نحو طريق العودة إلى الشمال خارج منطقة التهديد؛ لتقييم الأضرار، والتحقق من تسرب نفطي محتمل".
من جهتها، أقرت جماعة الحوثي بأنها استهدفت السفينتَين تشيوس ليون وبنتلي 1 بصواريخ باليستية وطائرات مُسيَّرة وزوارق مفخخة.
ومنذ الخريف الماضي يستهدف الحوثيون بصواريخ ومُسيَّرات سفن شحن، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
وبداية من 12 يناير الماضي يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخُّل واشنطن ولندن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديًّا في يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.