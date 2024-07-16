بعد استهدافها بزورق مُسيَّر من الحوثيين.. ناقلة تُحقِّق في تسرُّب نفطي محتمل

بعدما تعرَّضت أمس الأول الاثنين لهجوم بزوق مُسيَّر من الحوثيين، تسبب في أضرار طفيفة في بدنها، قال مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن إن الناقلة تشيوس ليون التي ترفع علم ليبيريا تُقيِّم الأضرار، وتُحقِّق في تسرُّب نفطي محتمل.