الغارديان: ترامب يكتفي بالتنمر على المهاجرين وإصدار أوامر تنفيذية غير قانونية فيما أزماته الدولية تتفاقم

ويشير المقال إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية في قطر، التي وصفها الكاتب بـ"المتهورة وغير القانونية"، أدت إلى نسف عملية السلام في غزة وتأجيج التوترات الإقليمية، فيما اعتبر أن التوغلات الروسية الأخيرة بطائرات مسيرة في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قد تشعل حرباً أوسع في أوروبا.