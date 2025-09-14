الغارديان: ترامب يكتفي بالتنمر على المهاجرين وإصدار أوامر تنفيذية غير قانونية فيما أزماته الدولية تتفاقم

انتقد الكاتب البريطاني سيمون تيسدال، في مقال نشرته صحيفة الغارديان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن وعوده بإنهاء الصراعين في أوكرانيا وغزة تحولت إلى نتائج عكسية، حيث تتوسع الأزمتان بشكل متسارع.
ونقلت بي بي سي عربي مضمون المقال الذي وصف فيه تيسدال ترامب بأنه "أضعف مما يحاول الظهور به"، مشيراً إلى أن كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغلان هذا الضعف لتحقيق مكاسبهما السياسية والعسكرية.
ويشير المقال إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية في قطر، التي وصفها الكاتب بـ"المتهورة وغير القانونية"، أدت إلى نسف عملية السلام في غزة وتأجيج التوترات الإقليمية، فيما اعتبر أن التوغلات الروسية الأخيرة بطائرات مسيرة في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قد تشعل حرباً أوسع في أوروبا.
ويرى تيسدال أن كل ما يفعله ترامب لتعزيز صورته كرجل قوي يقتصر على "إصدار أوامر تنفيذية غير قانونية أو إقالة كبار المسؤولين أو التنمر على الجيران والمهاجرين العزل أو إرسال القوات إلى شوارع المدن الأمريكية أو دعم زعيم انقلاب في البرازيل"، بينما يفتقر إلى الحزم أمام خصوم دوليين بارزين.
ويستدرك الكاتب موضحاً أن شخصية ترامب الحقيقية تتراجع عند مواجهة خصوم أقوياء مثل بوتين ونتنياهو، اللذين يجاملانه بوعود كاذبة ثم يواصلان سياساتهما بلا قيود، كما حدث عقب قمة ألاسكا الأخيرة. ويختتم تيسدال بالتأكيد أن السياسة الأمريكية أصبحت رهينة لتطرف نتنياهو، وأن الديمقراطيات لن تتمكن من وقف الحروب إلا إذا تحركت بشكل جماعي، خاتماً مقاله بالقول إن "الرئيس ترامب انتهى أمره".