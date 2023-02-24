تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانًا.. أمريكا تمطر موسكو بعقوبات جديدة

وجاءت حزمة عقوبات الولايات المتحدة الجديدة على روسيا، بعد عام تمامًا على بدء عمليتها العسكرية على أوكرانيا، علمًا بأنها تستهدف أيضًا أفرادًا وشركات في دول أوروبية، وخصوصًا في سويسرا.