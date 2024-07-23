في أحدث استطلاع رأي.. هاريس تتقدم على ترامب وتحظى بدعم "زعيمَيْ الديمقراطيين"

وتعطي الاستطلاعات الوطنية مؤشرات مهمة عن دعم الأمريكيين للمرشحين، إلا أن مجموعة من الولايات التنافسية عادة ما تحسم نتائجها في المجمع الانتخابي الأمريكي، الذي يقرر في النهاية من يفوز في الانتخابات الرئاسية.