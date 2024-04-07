"سي إن إن": "بايدن" هدد "نتنياهو" بعواقب وخيمة إذا لم يغير تعامله مع حرب غزة

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطَّلع اليوم (الأحد)، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمتهما الأخيرة، بعواقب وخيمة إذا لم يغير طريقة تعاطيه مع الحرب في غزة.
وذكر المصدر أن "بايدن حذر نتنياهو من أن أمريكا ستعيد النظر في طريقة دعمها لإسرائيل، إن لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة، وأن إبطاء إمدادات إسرائيل بالأسلحة سيكون العقاب الأكثر ترجيحاً".
وأضاف المصدر أن "بايدن" تطرق إلى العديد من المطالب في مكالمته الهاتفية مع "نتنياهو"، من بينها فتح معبر إيريز المؤدي إلى شمال قطاع غزة، وميناء أشدود في جنوب إسرائيل أمام المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السماح بوصول أكبر للإمدادات عبر معبر كرم أبو سالم.
من جانبه، بيّن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن مسألة دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية الحالية هي مسألة معقدة، وقد لا تتوقف عند المساعدات العسكرية، بل من الممكن أن تشمل تغيير خطاب "بايدن" بشكل جذري حول دعم إدارته للحرب.