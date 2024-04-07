"سي إن إن": "بايدن" هدد "نتنياهو" بعواقب وخيمة إذا لم يغير تعامله مع حرب غزة

من جانبه، بيّن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن مسألة دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية الحالية هي مسألة معقدة، وقد لا تتوقف عند المساعدات العسكرية، بل من الممكن أن تشمل تغيير خطاب "بايدن" بشكل جذري حول دعم إدارته للحرب.