آخر تطورات العصيان المسلح في روسيا.. بوتين: غدروا بنا والردّ سيكون قاسيًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت: إن الذين نظّموا التمرد المسلح ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا، والرد على ذلك سيكون صارمًا وقاسيًا.