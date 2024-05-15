حزب الله يُطلق مُسيَّرات على قاعدة غربي طبريا.. وإسرائيل ترد بسلسلة غارات جوية

ونعى حزب الله في بيان حسين إبراهيم مكي (55 عامًا)، القيادي في الحزب، وقال مصدر مقرب من الحزب لـ"فرانس برس" الثلاثاء إن مكي كان قائدًا ميدانيًّا للحزب، في وقت نفى فيه مصدر آخر أن تكون الضربة أسفرت عن مقتل شخصين، مشيرًا إلى إصابة الشخص الثاني بجروح، بينما لم يحدد حزب الله الدور الذي كان يؤديه مكي في صفوفه، ولا مهامه.