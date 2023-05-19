"قائمة سوداء" تشمل 71 كيانًا.. أمريكا ومجموعة الـ7 يحاصرون روسيا بالعقوبات

وجاء، في بيان، أن العقوبات تشمل قيودًا على صادرات منتجات "أساسية لروسيا في ساحة المعركة"، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".