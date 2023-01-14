آلاف التونسيين يتظاهرون احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية

ويعرب العديد من التونسيين الذين أيدوا إلى حد كبير احتكار "سعيّد" السلطات في صيف 2021، عن استياء متزايد بسبب تدهور ظروفهم المعيشية، مع نسبة تضخم تزيد عن 10 في المئة.