آلاف التونسيين يتظاهرون احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية

تظاهر الآلاف في تونس العاصمة، اليوم (السبت)، إثر دعوات الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد؛ احتجاجًا على تدهور أوضاعهم الاقتصادية وسط انقسامات سياسية متصاعدة، في الذكرى الثانية عشرة للثورة التونسية.
وردد المتظاهرون "الشعب يريد ما لا تريده. يسقط سعيّد"، و"لا للانقلاب"، و"ارحل"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ويعرب العديد من التونسيين الذين أيدوا إلى حد كبير احتكار "سعيّد" السلطات في صيف 2021، عن استياء متزايد بسبب تدهور ظروفهم المعيشية، مع نسبة تضخم تزيد عن 10 في المئة.
ودعت المعارضة "سعيّد" للاستقالة والمغادرة بعد "فشل مساره"، لكنه يؤكد في المقابل تنظيم الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في 29 يناير(كانون الثاني).