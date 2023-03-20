وزير المالية الإسرائيلي: لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني

أشعل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن إدارة الضفة الغربية المحتلة فتيل موجة تنديد وإدانة، اليوم (الاثنين)، بعد أن قال: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية، ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".
وأدلى "سموتريتش" بهذا التصريح أمس في كلمة بمؤتمر خلال زيارة لفرنسا، وأثار نفس الوزير غضبًا عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا إلى "محو" بلدة فلسطينية.
وسُمع "سموتريتش" وهو يقول في مقطع مصور من الكلمة تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، وفقًا لـ"رويترز".
ووقف وزير المالية الإسرائيلي أثناء إلقائه الكلمة إلى منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي تُظهر دولة إسرائيلية بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن.
وألقى "سموتريتش" كلمته في نفس اليوم الذي التقى فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في منتجع شرم الشيخ المصري؛ لوقف التصعيد قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.