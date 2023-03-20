وزير المالية الإسرائيلي: لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني

وسُمع "سموتريتش" وهو يقول في مقطع مصور من الكلمة تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، وفقًا لـ"رويترز".