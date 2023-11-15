شُيّد قبل 77 عامًا أثناء الاحتلال البريطاني.. ما أهمية مستشفى الشفاء في غزة؟

وزعمت "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب في غزة، أن مسلحي "حماس" يختبئون في مناطق تحت مستشفى الشفاء، وهو الأمر ذاته الذي ادّعته خلال حرب 2008-2009 التي قُتل فيها أكثر من 1400 فلسطيني و13 إسرائيليًا، ولم يتسنّ التحقق من هذه الروايات، كما أنها لم تعلن بعد اقتحامها المستشفى اليوم، عثورها على أنفاق تحت المستشفى أو مركز قيادة عسكري، ما يبرهن على أن أهمية مستشفى الشفاء تتمثل في أنها منشأة صحية ضخمة تقدم الرعاية الصحية لآلاف الفلسطينيين وليس لها أهمية عسكرية.