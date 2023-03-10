قفزة في أسعار الغاز في أوروبا بنحو 9%

وأمس انخفضت أسعار الغاز إلى دون مستوى 450 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 27 يوليو 2021، وهذا مستوى أدنى بأربع مرات تقريباً من الرقم الذي تمّ تسجيله في أوائل ديسمبر الماضي، حينها سجّلت الأسعار 1700 دولار.