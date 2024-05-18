استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مخيم جباليا
استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء بداخله العشرات من النازحين وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في جباليا، بوصول 13 شهيدًا على الأقل ونحو 25 جريحًا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين وسط المخيم؛ مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام مركز الإيواء الذي دُمر بالكامل.. يتزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مخيم جباليا لليوم السابع على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي تَسبب -وفق الهلال الأحمر الفلسطيني- في استشهاد نحو 100 فلسطيني منذ بدء الاجتياح البري للمخيم.
وأضافت أن قوات الاحتلال دمرت خلال عملية الاجتياح مئات المنازل والبنية التحتية، وحول الأجزاء الشرقية والوسطى من المخيم إلى كومة من الركام.
جدير بالذكر أن مخيم جباليا الذي كان يقطنه قبل اجتياح الاحتلال الإسرائيلي نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني، يُعَد من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
على صعيد آخر، استشهد ثمانية فلسطينيين وجرح عدد آخر اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول سبعة شهداء، بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة رفح؛ لافتة النظر إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت كذلك سيارة غرب مدينة رفح؛ مما أدى إلى استشهاد فلسطيني كان بداخلها.