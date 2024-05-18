استشهاد عشرات الفلسطينيين إثر قصف للاحتلال على مخيم جباليا

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في جباليا، بوصول 13 شهيدًا على الأقل ونحو 25 جريحًا جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين وسط المخيم؛ مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام مركز الإيواء الذي دُمر بالكامل.. يتزامن ذلك مع مواصلة دبابات الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مخيم جباليا لليوم السابع على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي تَسبب -وفق الهلال الأحمر الفلسطيني- في استشهاد نحو 100 فلسطيني منذ بدء الاجتياح البري للمخيم.