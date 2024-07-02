المفوضية الأممية: اللاجئون السودانيون في مصر تجاوزوا 402 ألف

وفي أوغندا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا، وصل أكثر من 39 ألف لاجئ سوداني منذ بداية الحرب، من بينهم 27 ألفًا وصلوا هذا العام. وأشارت إلى أن هذا العدد يزيد ثلاث مرات تقريبًا عما كان متوقعًا.