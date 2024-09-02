مقررة أممية تحذر من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" للضفة الغربية المحتلة

وأدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص، واحتجاز 251 شخصًا في ذلك اليوم، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.