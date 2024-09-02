مقررة أممية تحذر من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" للضفة الغربية المحتلة

حذّرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الاثنين من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتفصيلاً، اتهمت الخبيرة الإيطالية المستقلة، التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسم المنظمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت في بيان جديد: "إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقًا للعربية نت.
وأوضحت أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في السابع من أكتوبر، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي بين ثلاثة ملايين فلسطيني.
واعتبرت ألبانيزي أن "الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني" عن الأراضي المحتلة، و"جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني" و"في نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قِبل إسرائيل".
وأدى هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى مقتل 1205 أشخاص، واحتجاز 251 شخصًا في ذلك اليوم، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.
وتسبب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردًا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40786 شخصًا. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.