قصف أحياء وتفجير منازل وقتلى.. 152 انتهاكًا حوثيًّا ضد سكان "خبزة"

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها عن خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الإنسانية في منطقة خبزة: إن الفريق الميداني للشبكة وثَّق مقتل وإصابة أكثر من 18 مدنيًّا، بينهم نساء وأطفال وكبار بالسن، و28 حالة اختطاف، وتفجير 16 منزلاً، وهدم نحو 27 منزلاً جزئيًّا، وتضرُّر 41 منزلاً بشكل متفاوت.