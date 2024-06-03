"يهودية" وأول رئيسة للبلاد .. من هي كلوديا شينباوم الفائزة بالانتخابات الرئاسية في المكسيك؟

فازت مرشّحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاوديا شينباوم، بالانتخابات الرئاسيّة بفارق شاسع عن منافستها اليمينيّة، بلغ 60% من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة سوتشيتل جالفيز التي يقدر أنها حصلت على 26 إلى 28% من الأصوات، فيما حصل المرشح الوسطي خورخي ألفاريز ماينز على 9 إلى 10% من الأصوات، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني، اليوم (الاثنين)، ويتوقع أن تصبح كلاوديا شينباوم، الرئيسة السابقة لحكومة مكسيكو سيتي والمرشحة عن حزب مورينا الحاكم، أول رئيسة للبلاد، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث لا يزال يتعين على المحكمة الانتخابية أن تصادق على الانتخابات الرئاسية، وإذا تأكدت صحة الانتخابات الرئاسية، فستبدأ رئاستها في مطلع أكتوبر المقبل، فمن هي كلوديا شينباوم؟
دخلت كلوديا شينباوم، البالغة من العمر 61 عامًا، عالمة المناخ السابقة، الحملة الانتخابية باعتبارها الأوفر حظًا، وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي أجريت في فبراير ومارس الماضيين، والتي وضعت تأييدها بين 49% و67% مقارنةً بمنافسيها السياسيين، وتحمل "شينباوم" شهادة في الفيزياء وماجستير ودكتوراه في هندسة الطاقة، حصلت على العديد من الجوائز عن مسيرتها الأكاديمية، و"شينباوم" ليست أول رئيسة في المكسيك فحسب، بل هي أول رئيسة من أصل يهودي، على الرغم من أنها نادراً ما تتحدث علناً عن خلفيتها الشخصية وحكمت كيسارية علمانية، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
ولدت كلوديا شينباوم في مكسيكو سيتي عام 1962، ولديها طفلان وحفيد واحد، أما شريكها خيسوس ماريا تاريبا، الذي تعرفت عليه في الجامعة أثناء دراستهما للفيزياء، فهو حالياً متخصص في المخاطر المالية في بنك المكسيك، وفي عام 2018، أصبحت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، وهي أول امرأة تُنتخب لهذا المنصب، وبدأت رغبتها في أن تكون جزءًا من السياسة المكسيكية في عام 2000 عندما عُيّنت وزيرة للبيئة في المقاطعة الفيدرالية في ظل إدارة أندريس لوبيز أوبرادور حتى عام 2006، وقبل ثلاث سنوات أصبحت أول امرأة تُنتخب رئيسة لبلدية تلالبان، حيث شغلت هذا المنصب حتى عام 2017، وفي أوائل عام 2018، انضمت إلى حكومة مكسيكو سيتي كرئيسة حتى يونيو 2023، عندما تنحت عن منصبها لتترشح للرئاسة مع حزب مورينا، الذي هي من مؤسسيه، بهدف خلافة زميلها في الحزب لوبيز أوبرادور.
وعينت "شينباوم" منسقة للدفاع عن التحول، كجزء من حملتها الانتخابية داخل حزب مورينا، ومهمتها كما هو مذكور في صفحتها الشخصية على موقع "لينكد إن"، هي الدفاع عن قيم التحول الرابع للحياة العامة في المكسيك وتعزيزها، وهو المحور المركزي لسياسة لوبيز أوبرادور، وقد كرست شينباوم معظم حياتها للتدريس الجامعي، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتغير المناخ. وفي عام 2007، حصل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي ساهمت فيه "شينباوم" على جائزة نوبل للسلام.
ويلوح العنف في الأفق في هذه الانتخابات، وهي الأكثر دموية في تاريخ المكسيك، فقد قُتل العشرات من المرشحين السياسيين والمتقدمين للانتخابات على يد منظمات إجرامية تحاول التأثير على من يصلون إلى السلطة، وينظر البعض إلى الانتخابات على أنها استفتاء على سياسات الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يعتبره البعض مرشدًا لـ"شينباوم"، وقد ساعدت سياسة لوبيز أوبرادور الشعبية للرعاية الاجتماعية المكسيكيين الأكثر فقرًا، ولكن سياسته ”العناق وليس الرصاص“، التي لم تواجه الكارتلات لم توقف العنف الإجرامي.
ويعد معدل جرائم القتل في المكسيك من بين أعلى المعدلات في العالم، ولا يزال أكثر من 100,000 شخص في عداد المفقودين في البلاد، كما أنها لا تزال أيضًا مكانًا خطيرًا لتكوني امرأة، مع معدلات قتل النساء المرتفعة للغاية في المنطقة - حيث تشير الأرقام إلى مقتل حوالي 10 نساء كل يوم.
وتجري كل من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية انتخابات في عام 2024، وهو أمر لا يحدث إلا مرة واحدة كل 12 عامًا - ويأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين مرحلة انتقالية، وستتولى "شينباوم" منصبها قبل شهر واحد فقط من توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تتصدر الهجرة قائمة القضايا المطروحة على بطاقة الاقتراع للرئيس جو بايدن ومنافسه دونالد ترامب.
وتمثل المكسيك حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في مجموعة من القضايا، بدءًا من التجارة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب المخدرات إلى إدارة الهجرة. كثيرًا ما وصف المسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون العلاقة بين الرئيس جو بايدن والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالودية والمهنية، ويتوقعون علاقة مثمرة مع الرئيس المكسيكي المقبل، وفي الأشهر الأخيرة، اعتمدت واشنطن بشكل كبير على المكسيك في الأشهر الأخيرة على المكسيك لتكثيف إنفاذ قوانين الهجرة والمساعدة في وقف تدفق الهجرة إلى الحدود الجنوبية لأميركا.