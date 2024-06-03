"يهودية" وأول رئيسة للبلاد .. من هي كلوديا شينباوم الفائزة بالانتخابات الرئاسية في المكسيك؟

ولدت كلوديا شينباوم في مكسيكو سيتي عام 1962، ولديها طفلان وحفيد واحد، أما شريكها خيسوس ماريا تاريبا، الذي تعرفت عليه في الجامعة أثناء دراستهما للفيزياء، فهو حالياً متخصص في المخاطر المالية في بنك المكسيك، وفي عام 2018، أصبحت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، وهي أول امرأة تُنتخب لهذا المنصب، وبدأت رغبتها في أن تكون جزءًا من السياسة المكسيكية في عام 2000 عندما عُيّنت وزيرة للبيئة في المقاطعة الفيدرالية في ظل إدارة أندريس لوبيز أوبرادور حتى عام 2006، وقبل ثلاث سنوات أصبحت أول امرأة تُنتخب رئيسة لبلدية تلالبان، حيث شغلت هذا المنصب حتى عام 2017، وفي أوائل عام 2018، انضمت إلى حكومة مكسيكو سيتي كرئيسة حتى يونيو 2023، عندما تنحت عن منصبها لتترشح للرئاسة مع حزب مورينا، الذي هي من مؤسسيه، بهدف خلافة زميلها في الحزب لوبيز أوبرادور.