"بلينكن": المدنيون الفلسطينيون لا يجب أن يعانوا بسبب أعمال حماس

وأضاف بلينكن للصحفيين: "ما سمعته من كل الشركاء تقريبًا أن هناك تصميمًا، ووجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".