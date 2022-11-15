البحرية الأميركية تضبط 70 طناً من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى اليمن

وأوضحت أن الوقود الصاروخي المصادر، عُثر عليه مخفياً بين أكياس الأسمدة، على متن سفينة متجهة إلى اليمن من إيران، في أول عملية مصادرة في ذلك البلد منذ سنوات مع انهيار وقف إطلاق النار هناك.