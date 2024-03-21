الإبادة تتواصل لليوم الـ167.. قصف صاروخي ومدفعي على غزة يخلّف عشرات الشهداء

ويواصل جيش الاحتلال، لليوم الرابع على التوالي، عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار؛ مما أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.