مقتل ضابط و4 جنود في هجوم لداعش على موقع للجيش العراقي

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في أواخر العام 2017، لكنه ما يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في البلاد، تشن بين حين وآخر هجمات على الجيش والقوات الأمنية.