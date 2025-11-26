انقلاب عسكري في غينيا بيساو.. واعتقال الرئيس إمبالو وتعليق الانتخابات

وأوضح إمبالو أنه لم يتعرض لأي عنف خلال الانقلاب، مشيرًا إلى أن من يقف خلفه هو رئيس أركان الجيش. في المقابل، ذكرت مصادر محلية أن إطلاق نار سُمع قرب القصر الرئاسي ومكاتب اللجنة الانتخابية، مع انتشار مكثف لعسكريين في المنطقة.