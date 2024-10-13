"يحميها من هجمات إيران".. أمريكا تنشر نظام دفاع صاروخي متقدمًا في إسرائيل

ستنشر الولايات المتحدة نظام دفاع صاروخي متقدمًا في إسرائيل، إضافة لنحو 100 جندي أمريكي لتشغيله، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الأحد.

وأوضح في بيان الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم "البنتاغون"، أن الرئيس جو بايدن أمر وزير الدفاع لويد جيه أوستن الثالث بنشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع، أو نظام THAAD، مع طاقمه.

وأضاف "رايدر" بأن البطارية ستعمل على تعزيز نظام الدفاع الجوي المتكامل لإسرائيل، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال: "هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن إسرائيل، والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قِبل إيران، وهو جزء من التعديلات الأوسع نطاقًا، التي أجرتها القوات المسلحة الأمريكية في الأشهر الأخيرة لدعم الدفاع عن إسرائيل، وحماية الأمريكيين من الهجمات الإيرانية والميليشيات الموالية لإيران".

وأعرب "أوستن" لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن قلقه العميق بشأن التقارير، التي تفيد بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وكذلك بسبب الوفاة المبلَّغ عنها لجنديَّيْن لبنانيَّيْن، وفقًا لبيان "البنتاغون".

ويأتي هذا التحرك بعد أن أطلقت إيران نحو 200 صاروخ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، على إسرائيل في الأول من أكتوبر، وفي الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لشن هجوم انتقامي.

وسوف يضع هذا الجنود الأمريكيين في مرمى الحرب المتسعة في الشرق الأوسط.

وأرسلت الولايات المتحدة بطارية THAAD، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي أخرى إلى المنطقة، وذلك بعد أسابيع من الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023.

ولم يتضح على الفور متى ستصل منظومة الدفاع الصاروخي والقوات إلى إسرائيل.