الأمم المتحدة توقف الكثير من برامجها الإنسانية في السودان بسبب القتال

أعلنت الأمم المتحدة اليوم اضطرارها لوقف الكثير من برامجها مؤقتاً في السودان بسبب القتال، وأنه لا يمكنها حالياً دخول البلاد أو الخروج منها، حيث أدى تبادل إطلاق النار في مطار الخرطوم إلى إتلاف طائرة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة، مما يوثر بشكل خطير على القدرة على الوصول إلى المناطق النائية حيث تكون الاحتياجات أكثر، مشيرة إلى أن 10 وكالات تابعة لها و80 منظمة غير حكومية كانت تدير أكثر من 250 برنامجاً في البلاد، والأمم المتحدة عندها حوالي أربعة آلاف موظف في السودان بينهم 800 موظف دولي.