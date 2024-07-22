منذ 7 أكتوبر.. "اليونيسف": 250% زيادة في عدد الأطفال الشهداء في الضفة

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في البيان ذاته: "لقد ظلّ الأطفال الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معرضين منذ سنوات لعنف فظيع، وقد تدهور الوضع تدهورًا شديدًا تزامنًا مع تصاعد الأعمال العدائية داخل غزة".