"غوتيريس" يحذر من انزلاق الشرق الأوسط إلى نزاع إقليمي شامل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) من أن الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل.
ودعا "غوتيريس" إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".
ولفت إلى أنه في غزة، أدت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم"على الصعيد الإنساني، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أن مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمر من الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية والجوع.
وقال "غوتيريس: "لتجنب المجاعة في غزة نحتاج لقفزة هائلة في المساعدات والغذاء أساسي وكذلك الماء والصرف الصحي والرعاية الصحية".
وأضاف: "إن توصيل المساعدات بكميات كبيرة يحتاج تسهيلاً كاملاً وفاعلاً من إسرائيل وتواصلاً مباشرًا بين موظفي الإغاثة والجيش على الأرض".
وشدد على أن عدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين سيؤدي فقط لزيادة الاضطراب والخطر على مئات الملايين من الأشخاص.